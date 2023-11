OMV-Tochter wird größtes Unternehmen Österreichs

Die OMV-Tochter Borealis und die arabische Borouge werden fusioniert und mit dem Sitz in Wien zum größten Unternehmen Österreichs, das weltweit tätig sein wird. Die Schlussverhandlungen laufen in diesen Wochen. Warum es die OMV Milliarden kostet, zum „Partner auf Augenhöhe“ mit den Abu Dhabis zu werden und was das neue Unternehmen am Weltmarkt vor hat.