„Thanksgiving“ ist nichts für schwache Nerven!

Jedes Jahr am vierten Donnerstag des Novembers findet das US-amerikanische „Thanksgiving“ statt. Doch im neuen Film von Kultregisseur Eli Roth („Hostel“, „Green Inferno“) wird es nicht so feierlich werden, wie man denkt. Stattdessen müssen die Einwohner der Stadt Plymouth in Massachusetts um ihr Leben fürchten. Wir verlosen zum Kinostart am 17. November Kinogutscheine für das Festtags-Blutgemetzel!