Rote sehen für Finanzen der Gemeinden schwarz

„Drohende Grauslichkeiten abwenden“

Die Conclusio: Es braucht mehr Geld, sonst müssen viele Gemeinden über kurz oder lang ihre Leistungen für die Bürger einschränken. 208 Millionen Euro zusätzlich fließen mit dem Finanzausgleich – also der Aufteilung der Steuererträge auf Bund, Länder und Gemeinden – in die Rathäuser zwischen Enns und Leitha. Das sind 120 Euro pro Bürger. „Es ist aber noch einmal soviel nötig, damit wir alle drohenden Grauslichkeiten abwenden können“, sagt Stadler. Denn zum einen sinken die Ertragsanteile, also das Stück der Gemeinden vom Steuerkuchen. Zum anderen steigen jene Beiträge, welche die Kommunen für Pflege- und Gesundheitswesen sowie Kinder- und Jugendwohlfahrt ans Land abliefern müssen.