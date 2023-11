Indische Kinder haben wegen Mega-Smog Ferien

Trotz Verbot: Bauern verbrennen Ernte-Reste

Schulfrei wegen der Luftverschmutzung gibt es in der indischen Hauptstadt immer dann, wenn der Smog besonders schlimm ist, also vor allem im Winter. Grund für den starken Winter-Smog in und um Neu-Delhi sind Bauern in den umliegenden Bundesstaaten, die verbotenerweise Ernte-Reste verbrennen, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Hinzu kommt Staub von Baustellen und Müllverbrennungen sowie Abgase von Autos und die Industrie.