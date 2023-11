Yad Vashem kritisiert Kindergarten-Umbenennung

„Vermächtnis nicht mehr relevant?“

Weiter schrieb er in dem Brief, der auch an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) adressiert war: „Was für eine pädagogische Botschaft wollen Sie den Bewohnern der Stadt senden, indem Sie den Namen der Einrichtung ändern? Wollen Sie damit andeuten, dass Anne Franks Vermächtnis nicht mehr relevant ist, insbesondere in einer Zeit, in der der Antisemitismus in Deutschland und in vielen anderen Ländern zunimmt?“