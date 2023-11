Zerstörter Rasen in Schattendorf „eine Frechheit“

Der Burgenlandliga-Nachtrag vom Dienstag könnte ein Nachspiel haben! Und die Geschichte dahinter ist genauso kurios, wie absurd. Die Regenmengen in den Tagen davor ließen es nicht zu, dass die Partie zwischen Schattendorf und Siegendorf plangemäß am Samstag stattfindet. Für den neu angesetzten Termin am Dienstag-Abend gab’s eigentlich auch kein grünes Licht, zu tief - und wohl unbespielbar - war das Geläuf im Grenzstadion. Eigentlich! „Wir bekamen die Nachricht von der Kommissionierung, dass sicher abgesagt wird. Doch dann kreuzten Siegendorfer Verantwortliche auf und bearbeiteten die Entscheidung“, sagt der spielende SVS-Obmann Alex Bernhardt.