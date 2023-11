Preise vergleichen und gute Deals sichern

Der Black Friday, für viele das Shopping-Ereignis des Jahres, wird heuer am 24. November gefeiert. An diesem Tag werden wieder unzählige Rabatte erwartet, denn keine andere Zeit im Jahr lockt Shoppingbegeisterte mit so vielen Prozenten und vermeintlichen Deals. Bei dieser Flut an Angeboten können daher selbst Schnäppchen-Kenner:innen schon einmal den Überblick verlieren. Hier schafft idealo, Österreichs großer Preisvergleich, zum Glück Abhilfe.