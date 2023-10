Terrorwarnstufe 4: So sind Sie davon betroffen

Der Krieg in der Ukraine, blutige Gefechte in Aserbaidschan und Armenien und jetzt auch noch der große Konflikt im Nahen Osten. In den vergangenen Monaten sind kriegerische Auseinandersetzungen immer näher an Österreichs Haustüre gekommen. Die große Gefahr in Österreich geht aber nicht von einer direkten Betroffenheit eines Krieges aus. Anschläge von radikalisierten Einzeltätern beschäftigen die Sicherheitsbehörden in viel größerem Ausmaß.