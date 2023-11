In Therme: Über 10.000 Dollar aus Spind gestohlen

Der Niederländer und seine beiden Söhne hielten sich laut Polizei in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr in der Therme in Längenfeld auf. „In einem unversperrten Spind in den Umkleideräumlichkeiten verwahrte der Mann eine schwarze Handtasche, in der sich ein fünfstelliger US-Dollar-Betrag und zudem noch sieben Gramm medizinisches THC befanden“, heißt es vonseiten der Ermittler.