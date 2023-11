Das Sonic Territories geht in eine neue Runde

Dort werden die audiovisuellen Performances der Künstler auf einer 7x3 Meter großen LED-Wall zu sehen sein, was dem Programm neuen Dimensionen eröffnet. Unter dem Banner „From Liminal Attraction To Intra-Action“ gibt es am 10. und 11. November eine transdisziplinäre Verschmelzung von Pop, experimenteller elektronischer Musik, Performance, audiovisueller und Medienkunst zu bestaunen. In Zeiten sich verändernder Identitäten wirft das Festival an zwei Abenden die Frage auf, ob Menschen liminale Zustände hinter sich lassen und als inter-agierende Wesen neue Formen der Gemeinschaft erfinden können.