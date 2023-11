Gefährliches Spiel mit dem Feuer

Was den Vorfall in Bregenz betrifft, weist der junge Mann indes jede Schuld von sich. „Das war mein Kumpel“, behauptet das Früchtchen vor dem Schöffensenat. Man sei an jenem Abend zunächst im Jugendtreff gewesen. Auf dem Weg zur Pipeline passierten die drei Jugendlichen die Schulgasse. „Dort schaute mein Kollege erst auf den Altpapiercontainer und dann auf mich. Anschließend zündete er mit einem Sturmfeuerzeug eine leere Zigarettenschachtel an und warf sie in den Container. Ich sagte ihm noch: Lass das!“ Gegenteilig lautet die Version des Kollegen, der die Schuld auf den 16-Jährigen schiebt.