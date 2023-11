„Zum Glück oder leider gibt es diese Geschichte“

Last-Minute-Treffer

Bei ihrem ersten Spiel für Spaniens Nationalmannschaft seit dem Vorfall hatte die Sportlerin Ende Oktober in der Nations League gegen Italien in letzter Sekunde den Siegtreffer erzielt. „In diesen Monaten habe ich bei allem, was passiert ist, nur wenig an Fußball gedacht. Manchmal habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich eine Fußballerin bin. Aber ich gehe wieder ins Training, auf den Platz, ziehe das Trikot an und will wieder mein Bestes geben“, sagte Hermoso.