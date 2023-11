74 Prozent der Lenker pfeifen auf 30er-Zonen

Mit 141 km/h durch Donaustadt gebrettert

Rund 1,5 Millionen Messungen an 39 Messstellen betrafen freifahrende Pkw in Tempo-30-Zonen. Ein Rowdy donnerte überhaupt mit 159 km/h durch. 1500 Autos waren mit einem 70er unterwegs. Auch die Polizei hat einen neuen Negativ-Rekord eingefahren. So wurden im Vorjahr österreichweit 6,12 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt bzw. als Organstrafverfügungen geahndet. Bereits in diesem Jahr wurde ein Raser von einem Radargerät nachts auf der Johann-Kutschera-Gasse in der Donaustadt mit 141 km/h geblitzt.