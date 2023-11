Kurz nach Einwechslung folgte Eigentor zum 1:2

„Enorm wichtig“

Zumal Lambach/Edt in Hälfte zwei leichte Vorteile hatte und nach einer Stunde mit 2:1 in Führung ging. Ausgerechnet Sebastian Kroiß, der erst in der 53. Minute für Maximilian Kroiss ins Spiel kam, lenkte den Ball nach einer scharfen Hereingabe ins eigene Tor. „Die drei Punkte sind für uns enorm wichtig, ansonsten wäre Roitham schon weg gewesen“, spricht Linimair an, dass man dank des 2:1 den Rückstand auf den Tabellenelften auf nur einen Punkt verkürzen konnte.