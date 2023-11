Bundesländer befürchten verschärften Ärztemangel

Darunter sind die Landesregierungen in Vorarlberg, dem Burgenland, Tirol, der Steiermark und in Wien. Sie weisen etwa auf den bereits bestehenden Mangel an Kassenärztinnen und Kassenärzten in der Allgemeinmedizin hin. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Auszubildende aufgrund der längeren Dauer für eine andere Facharztrichtung entscheiden. Dadurch könne sich der Mangel an Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern weiter verschärfen, hieß es aus Wien. Ähnliche Bedenken hat auch der Dachverband der Sozialversicherungen.