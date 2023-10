Mediziner werden häufiger Fach- und Wahlärzte

2018 standen in der Allgemeinmedizin noch 169,4 Ärztinnen und Ärzte pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung, 2022 waren es nur noch 145,1. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Fachärztinnen und Fachärzte an (von 262,4 auf 304,7). Trotz der vielen Fachärztinnen und Fachärzte gibt es jedoch Richtungen, in denen die öffentliche Versorgung schwierig ist, zum Beispiel die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hinzu kommt ein genereller Mangel an Kassenärztinnen und Kassenärzten, weil sich immer mehr für den Wahlbereich entscheiden.



Hier sehen Sie die Zahlen im Zeitverlauf.