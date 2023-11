Wien Energie und OMV gehen Wärme auf den Grund

Langfristig postitiv für den Preis

20 Millionen Euro werden für die Planung budgetiert. Die erste Anlage in Aspern wird rund 80 Millionen Euro kosten. Für beide Unternehmen eine Win-win-Situation. Die Wien Energie betreibt eines der größten Fernwärmenetze Europas und hat die Kunden, und die OMV steuert das Know-how für Erdbohrungen in bis zu 5000 Meter Tiefe bei.

Was die Kunden davon haben? Wien Energie-Chef Michael Strebl: „Durch die Unabhängigkeit von internationalen fossilen Märkten werden auch die Preise stabiler.“ Die Energieversorgung wird so regionaler.