Preis für Fernwärme in Wien beginnt nun zu sinken

In Wien steht der Versand der Jahresabrechnungen für Fernwärme an. 440.000 Rechnungen werden in den nächsten Wochen und Monaten an die Kunden verschickt. Für die meisten von ihnen solllte es keine bösen Überraschungen geben, ist doch der Gaspreis längst wieder von den Spitzenwerten von vor einem Jahr ungefähr auf das Preisniveau von vor zwei Jahren gesunken. In den Jahresabrechnungen sind allerdings auch noch die hohen Preise des Vorjahres enthalten - dafür werden aber nun die Rabatte schlagend, die Wien Energie und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke versprochen hatten.