Wien Energie skeptisch zu neuem Fernwärme-Rabatt

Der Gaspreis ist derzeit so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sollte das so bleiben, könnten Fernwärme-Kunden, aber auch Gaskunden von Wien Energie mit weiteren Entlastungen rechnen. Das ist aus Strebls Sicht aber „Kaffeesudleserei“. Mit den Rabatten eingerechnet, sieht er Wiens Fernwärme nun ohnehin unter den billigsten Angeboten in Österreich: Nur Klagenfurt und Linz würden Fernwärme in Österreich billiger anbieten.