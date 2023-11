Mast bohrt sich in Lkw: Lenker entging Tragödie

Da waren wohl Tausende Schutzengel mit an Bord: Bei einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkw Montagfrüh im Tiroler Going am Wilden Kaiser (Bezirk Kitzbühel) bohrte sich ein gewaltiger Mast durch die Frontscheibe des hinteren Lastwagens. Der Lenker entging wohl haarscharf einer Tragödie.