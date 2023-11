Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Die sechsjährige, schwarze Golden Retriever-Mischlingshündin Lilo und der vierjährige Schäfer-Mischling Samy sind in großer Not! Ihr Frauchen kann sie leider nicht mehr behalten. Die zwei Spürnasen brauchen hundeerfahrene Menschen, die in einem Haus mit Garten leben, ihnen viel Aufmerksamkeit schenken und genügend Auslauf bieten. Näheres unter: 0664/88 42 61 18.