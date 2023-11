Feldhamster müssen Wiens Kampf gegen Ratten büßen

Der Feldhamster ist eine der meistgefährdeten Tierarten Österreichs und auch deshalb nun „Tier des Jahres“. Nur noch an wenigen Orten in Österreich ist er zu finden, darunter: ausgerechnet die Großstadt Wien, wo das Tier in Favoriten, Simmering und jenseits der Donau eine Heimat hat. Dass er streng geschützt und „Tier des Jahres“ ist, hilft ihm hier jedoch nicht viel.