So wurde 18 Stunden lange Verhandlung zum Erfolg

Die dramatische Geiselnahme in Hamburg fand zum Glück ein gutes Ende. Im „Krone“-Gespräch analysiert Eduard Hamedl den Ablauf in so einer Situation. Der 72-Jährige war jahrelang Verhandler bei der österreichischen Polizei. Bekanntheit erlangte der ehemalige Beamte durch seine erfolgreiche Arbeit bei der Geiselnahme im Grazer Gefängnis Karlau. Er weiß, wie Entführer ticken.