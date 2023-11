Austria Salzburgs Traum von der 2. Liga lebt!

Mündliche Zusagen

Noch lieber würde sich der Bayer aber in einer anderen Liga an einer guten Position befinden. In den vergangenen Wochen wurde das Thema Profifußball in Maxglan wieder so richtig heiß. Bis zum 15. November müssen sich interessierte Vereine für einen möglichen Aufstieg in die 2. Liga bewerben. Und die Austria ist dabei! „Wir werden am 15. November eine geprüfte Bilanz abgeben, das ist der erste Schritt. Unser Traum lebt“, sagte Präsident Claus Salzmann. Das freut auch den Coach: „Wir haben in den vergangenen fünfeinhalb Jahren hart gearbeitet, dass der Klub da steht, wo er jetzt steht. Wenn die Finanzen und die Infrastruktur passen, dann gehört dieser Verein in die 2. Liga. Die Mannschaft und ich würden uns über diesen Schritt sehr freuen.“