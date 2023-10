Grödiger Stadion für Austria Salzburg vom Tisch

Preuner hingegen sah und sieht die Zukunft der Austria sowieso in Maxglan. Und wenn es nach dem 64-Jährigen geht, ist diese bereits gesichert. Man werde um eine unbefristete Baubewilligung für die Fan-Tribüne und das Flutlicht ansuchen, erklärte er im Gespräch mit der „Krone“. Zudem werde man eine Lärmschutzwand errichten - für 350.000 Euro (erstes Angebot). Zum Schutz der Anrainer, die bereits bzw. bald in der Nähe der Arena wohnen. „Wir erwarten uns dafür aber auch einen Beitrag der Bauträger“, betonte Preuner, der angab, in einem guten Einvernehmen mit diesen zu sein und die noch notwendigen Schritte als „keine große Hürde“ bezeichnete.