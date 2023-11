Mit Freundin ins Hotel zur „Ex“: Treffen eskaliert

Hatte da noch jemand eine Rechnung offen? In Reutte im Tiroler Außerfern eskalierte am Samstag ein Treffen zwischen einem deutschen Paar und einer 18-jährigen Einheimischen, die gleichzeitig die „Ex“ des Mannes ist und in dem Hotel arbeitet, in dem sich das Pärchen eingemietet hatte. Es kam zu massiven Drohungen - auch Messer und Baseballschläger waren im Spiel.