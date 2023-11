Gewitter, Känguru oder Sprint: „Max liefert ab!“

Und zudem holte sich Verstappen auch im gestrigen Sprint noch eine zusätzliche Portion an Selbstvertrauen. Super-Max zog gleich nach dem Start im Senna-S an Pole-Setter Lando Norris vorbei, diktierte fortan das Geschehen nach Belieben. Zudem durfte Red Bull Racing auch endlich wieder einmal über zwei Podestplätze jubeln, schaffte es Sergio Perez nach seiner jüngsten Pleitenserie hinter Norris auf Platz drei. „Es war wichtig, am Start in Führung zu gehen, danach musste ich aber die Reifen managen - das hat gut funktioniert“, freute sich der nun siebenfache Sprintsieger, der heute bei Sonnenschein und 23 Grad nach seinem 52. Grand-Prix-Sieg greift.