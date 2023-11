Pioneers feiern in Ungarn ihren achten Saisonsieg

Zweimal waren die Feldkircher am Freitag bei den Vienna Capitals in Front gegangen. Zweimal hatten die Wiener ausgleichen können. In der Verlängerung besorgte Twarynski nach 119 Minuten das Game winning Goal. Damit mussten die Pioneers auch im sechsten Duell mit den Caps als Verlierer vom Eis gehen. Als Trost konnte man zumindest einen Punkt mit in den Bus nehmen, der die Cracks nach Ungarn brachte.