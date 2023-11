„Ihr könnt bei der EURO eine gute Rolle spielen“

„Krone“:Herr Helmer, Samstag steigt einmal mehr der deutsche Clasico zwischen Dortmund und Bayern, sie haben seinerzeit für beide Klubs gespielt. Was erwarten Sie sich von diesem Hit?

Thomas Helmer: Vor dem Pokal-Spiel in Saarbrücken hätte ich die Bayern vorne gesehen, doch nun ist die Chance für Dortmund deutlich größer. Entscheidend wird sein, wer besser verteidigt. Es könnte auch wieder ein typischer Bayern-Abend werden - denn in solchen Spielen sind sie meist immer da. Ich tippe 2:2, mehr aus Gewohnheit.