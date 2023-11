Pierers Kabelriese überlegt Produktionsverlagerung

In der Ukraine produzierende Firmen beklagen massive Verzögerungen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Die Wartezeiten für Lkw seien inzwischen so lang, dass Kunden nicht mehr rechtzeitig beliefert werden könnten, berichtete der „Spiegel“ unter Verweis auf Angaben mehrerer Betriebe. Vor allem die Autozulieferbranche sei hier besonders betroffen.