Voestalpine macht AMAG-Chef zum neuen Finanzboss

Das ging ja schnell: Am 29. August war bekannt geworden, dass Robert Ottel als Finanzvorstand der Voestalpine mit Ende März 2024 ausscheidet. Nicht einmal zweieinhalb Monate später ist die Nachfolge für das Urgestein in der Chefetage des Stahlkonzerns mit Sitz in Linz gefunden: Gerald Mayer folgt Ottel nach!