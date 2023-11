„Für Benko ist das der Todesstoß“

„Es wird auf jeden Fall zu einer Zerschlagung kommen“

Wie wird es bei der Signa Gruppe weitergehen? „Meiner Meinung nach ist damit vorgezeichnet, dass es auf jeden Fall zu einer Zerschlagung kommen wird, das heißt zu einer Filetierung.“ Man werde schauen, was man im Immobilienbereich verkaufen könne. Außerdem werde man bestimmt auch darüber diskutieren, ob die jetzigen Vorstände, die dem Vertrauenszirkel Benkos zuzurechnen sind und keine Erfahrung mit Sanierungen haben, die richtigen seien. Am Immobilienmarkt werden die Preise infolge noch mehr ins Marktungleichgewicht kommen, so der Experte.