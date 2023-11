Immo-Imperium des René Benko zerbricht

Einige Immobilien wanken

Baustopp in Hamburg. Baustopp in Düsseldorf. Baustopp in Stuttgart. Da wie dort stehen Zahlungen der Signa aus. Mittlerweile ist das Kerngeschäft massiv in Gefahr, hat die Gruppe mit Geiwitz einen Sanierungsexperten an Bord. In Hamburg ist der Elbtower bei 100 von 245 geplanten Metern ins Stocken geraten. Die Stadt hofft nun auf Benko-Investor Klaus Michael Kühne, der mit einem Vermögen von 39 Milliarden Euro als einer der reichsten Deutschen gilt. Kühne hatte Benko bereits Ende Juli über seinen Statthalter via „Spiegel“ ausrichten lassen: Die „Bonanzazeit“ der letzten Jahre sei „definitiv vorbei“ - „Risiko raus, Solidität rein“.