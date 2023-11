Druck zu groß: Benko zieht sich aus Signa zurück!

Die Gerüchteküche brodelte schon lange - Benkos Geldgeber wollten ihm das Vertrauen entziehen. In einem persönlichen Brief wurde der Rückzug des Tirolers von der Spitze der Signa-Gruppe und auch die Abgabe seiner Stimmrechte an einen Treuhänder gefordert. Am Freitag war es dann soweit, Benko trat zurück und überließ seinen Investoren das Feld. Die Zukunft des Konzerns ist nun offen.