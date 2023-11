„Air Ratkov“ hebt in Richtung Startelf ab

Und dieser Petar Ratkov rechtfertigte seine Nominierung. Der Serbe hatte bei fast allen gefährlichen Offensiv-Aktionen der Bullen seine Beine im Spiel und belohnte sich für seinen engagierten Auftritt mit einem Tor. Was zudem besonders auffiel, war sein ungeheuer starkes Kopfballspiel. Fast jedes Duell in der Luft konnte der 20-Jährige für sich entscheiden. „Petar ist ein richtiger Turm, hat ein unfassbar gutes Timing. Für uns ist er ein enorm wichtiger Spieler“, lobte Struber. Klingt fast so, als würde „Air Ratkov“ bald häufiger in Richtung Startelf abheben.