„Sehe bei beiden auch keine Weiterentwicklung“

Die Mannschaft würde sich - besonders nach dem blamablen Pokal-Aus gegen Saarbrücken - nicht weiterentwickeln, so der Tenor der beiden DFB-Legenden. Tuchel: „Natürlich kommt Kritik auf, das ist doch ganz klar. Man unterschreibt bei Bayern, um jedes einzelne Spiel und jeden einzelnen Titel zu gewinnen. Wir wissen wo wir stehen und was wir tun. Wir wissen, dass wir noch besser wollen werden, ich bin sehr selbstkritisch und nehme Niederlagen sehr persönlich. Es ist derzeit schwierig, kritische Stimmen zu widerlegen, das muss man jetzt an sich vorbeigehen lassen.“