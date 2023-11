TV-Experte: Tuchel hat Bayern-Profi „demontiert“

„Ich habe da wenig Sympathien mit dem Trainer“

In dieser Situation brauche der FC Bayern nun Spieler, die vorangehen, fordert der ehemalige Fußballprofi. „Und da haben sie momentan keine. Neuer ist wieder da, das wird ihnen helfen. Nur: Einen Kimmich hat er (Anm. d. Red.: Tuchel) in sechs, sieben Monaten demontiert. Der ist total verunsichert. Neuer war verletzt, Müller spielt selten. Also war Kimmich der einflussreichste Spieler. Wenn ich den so demontiere, dass der kaum mehr einen Ball über fünf Meter spielen kann, brauche ich mich nicht wundern, wenn die Mannschaft auseinanderfällt“, so Hamann. Nachsatz: „Ich habe da wenig Sympathien mit dem Trainer, denn vieles, was jetzt passiert, ist hausgemacht.“