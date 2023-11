Die Krampusse starten schon jetzt in die Saison

„Auch im vergangenen Jahr gab es unsere Show zu so einem frühen Zeitpunkt. Das war total bärig“, freut sich der Pinzgauer. Denn: „Die Diskothek war brutal voll. Alle waren motiviert, weil es die erste Krampusshow der Saison war. Und obendrein gab es endlich keine Corona-Einschränkungen mehr.“ Auch heuer werde es wieder ganz ähnlich ablaufen, ist sich Kaserer sicher. Auch in Kuchl startet im Übrigen die Göllpass am kommenden Samstag mit ihrem Jubiläums-Kränzchen in den Winter.