Türke schoss viermal auf Landsmann: 14 Jahre Haft

„Warum grüßt du nicht“, fragte O. an jenem Dezember-Abend in Salzburg-Lehen sein Opfer. „Muss ich das“, erwiderte der Landsmann (42). Obszönitäten folgten, dann packte O. seine Pistole aus und drückte ab. Drei Projektile trafen das Opfer: zwei gingen in den Bauchbereich, einer in den Unterarm. Ein vierter Schuss verfehlte das Ziel. Eine Not-OP rettete dem zweifachen Vater das Leben. Doch der ist psychisch wie physisch am Boden: „Ich kann nicht schlafen und habe Angst, dass mich jemand erschießt.“