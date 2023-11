Schreckliche Details zu Folter-Martyrium in Wien

Von ihrem Peiniger in Fesseln zum WC getragen

Laut Anklage der StA Wien versetzte er ihr Stromschläge an Hüfte und Hals: „Dann fesselte der Angeklagte die Hände des Opfers vor dem Körper mittels Kabelbindern und zusätzlich die Beine und verband diese Fesselungen miteinander, sodass das Opfer in der Embryostellung seitlich auf dem Bett lag“, heißt es in der beklemmenden Schrift der Staatsanwaltschaft.