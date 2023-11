Recht auf Sommerfrische in die Verfassung?

Sie ist weniger elegant denn überfrachtet: die österreichische Bundesverfassung. Seit Jahren wird zu Recht kritisiert, dass immer mehr Lappalien und Gesetzesabsicherungen in den Verfassungsrang mit diversen Zweidrittel-Mehrheiten gehoben werden. Die SPÖ ficht das nicht an; sie will nun sogar das Anrecht auf „leistbares Leben“ als Staatsziel in die Verfassung.