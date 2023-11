Barcelona hat es offenbar auf DFB-Duo abgesehen

Immerhin: Kimmich hatte unlängst erklärt, nach Ablauf seines Vertrages (2025) einen Wechsel in Betracht zu ziehen. Indes gestand Xavi, ein großer Fan des Bayern-Sechsers zu sein. „Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben“, so der 43-Jährige. Zwar stellte der Präsident des deutschen Rekordmeisters Herbert Hainer zuletzt klar, Kimmich so lange wie möglich in München behalten zu wollen, allerdings soll der Wunsch nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruhen.