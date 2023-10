700 Teilnehmer bei Palästina-Demo in Bregenz

In Bregenz sind am Samstagnachmittag laut Polizei rund 700 Teilnehmer bei einer Palästina-Demonstration auf die Straße gegangen. Die Demonstration verlief „laut, aber friedlich“, so die Polizei. Dennoch sollten mehrere Anzeigen erfolgen. Die Kundgebung war von der Sozialistischen Jugend Vorarlberg (SJV) veranstaltet worden.