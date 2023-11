BMW rast in Haarnadel geradeaus - Lenker flüchtet

Kurz vor 18.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale Appenzell Ausserhoden ein automatischer Fahrzeug-Unfallalarm ein. Die ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei fanden das Unfallfahrzeug auf der Schwägalpstrasse, in einer Haarnadelkurve im Bereich Kleinwald, an. Der PS-starke BMW war in der Kurve geradeaus in eine ansteigende Wiese gekracht. Vom Lenker und möglichen Beifahrern fehlte allerdings jede Spur.