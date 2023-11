Zu ihrem Weingarten geht es nur zu Fuß

Viele Faktoren spielen bei einem Weingarten in den Bergen mit

Ein eigener Weingarten war schon immer ein Traum der Mölltalerin. Ob die Reben in dieser Lage Frucht schenken? „Laut Experten war die Lage optimal. Es spielen viele Faktoren mit wie günstige Luftströme, die Einstrahlung der Sonne in den Hang, das Gestein im Boden, das in diesem Bereich kräftig Wärme speichert“, erklärt die Weinbäuerin. 2012 hat die leidenschaftliche Winzerin mit dem Anbau begonnen und betreibt den Garten allein. „Bei der Ernte werde ich von Freunden unterstützt.“