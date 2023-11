Heidi Klum feiert Halloween als schillernder Pfau

Heidi Klum macht auch diesmal ihrem Ruf als „Queen of Halloween“ alle Ehre: als schillernder Pfau in einem leuchtend blauen Outfit, umgeben von zehn Tänzern und Tänzerinnen als grün-glänzende Pfauenfedern, trat das Model in New York ins Rampenlicht. Die spektakuläre Gruppe posierte am Dienstagabend vor Fotografen auf dem Weg zu Klums traditioneller Halloween-Party.