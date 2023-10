A schöne Leich | Tod ist nicht fürchterlich

A schöne Leich. Was waren das für Feste, damals auf dem Dorf! Absolut jeder, von groß bis klein war dabei, wenn einer oder eine beerdigt wurde. Die Musik spielte bis zum Grab, bei der Trauerfeier im Wirtshaus ging es hoch her. Zuvor war der oder die Tote in seinem oder ihrem Zuhause aufgebahrt worden - offen im Sarg natürlich. Man hatte im Haus des Verstorbenen für ihn oder sie gebetet, alle waren gekommen, um sich zu verabschieden. Die „letzte Ehre“ war da noch keine leere Floskel. Ja, und auch der schöne Satz „Er (oder sie) wurde aus unserer Mitte gerissen“ galt im besten Wortsinne. Selbst als Verstorbener blieb er oder sie in der Mitte - besonders beim Grabbesuch zu Allerheiligen. Auch wenn letzte Reste des einstigen Umgangs mit dem Tod in Österreich da und dort noch zu spüren sind - allzu viel hat sich verschoben. Einerseits das Sterbealter - noch nie starben die Österreicher im Durchschnitt so spät. Andererseits droht der Tod zusehends tabuisiert zu werden. Offene Aufbahrung - undenkbar. Man könnte erschrecken. Das Erschrecken überlassen wir dem Neubrauch Halloween. Immer mehr wollen auf ein Begräbnis verzichten, ihre Asche am liebsten verstreuen lassen, um für immer spurlos zu verschwinden. Und das in einem Land, in dem „A schöne Leich“, ein würdiges Begräbnis, ein würdiges Andenken einst als hohes Gut galt.