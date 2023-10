Kocher zeigte sich über Inflationsrückgang erfreut

Im EU-Vergleich weiterhin hohe Inflation

Österreich zählt in der Eurozone allerdings weiter zu den Ländern mit vergleichsweise hoher Inflation. Zum Vergleich: In Deutschland ist die Teuerung im Oktober von 4,5 Prozent im September auf 3,8 Prozent gesunken - das ist der niedrigste Wert sei August 2021 in unserem Nachbarland.