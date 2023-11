Der letzte Dienst kann auch ein Schnitzel sein

„Mei, mechat i gern a Schnitzel mithaben“, habe die Verstorbene vor ihrem Tod gesagt. Das erzählt ihre Schwester, als sie Christine Pernlochner das besagte Schnitzel bringt. Es kommt in die Urne. „Aber nur, weil sie in der Erde bestattet wird. In einer Grabnische ginge das nicht“, erklärt die Bestatterin.