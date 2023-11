Für wen sich eine Tier-Krankenversicherung lohnt

Grundsätzlich gilt, dass jede Versicherung bei der Bewältigung von Risiken helfen soll, indem sie finanziellen Schutz und einen gewissen Grad an Sicherheit bietet. Was als Risiko einzustufen ist, kann man aber pauschal so nicht sagen, weil für den einen schon eine kleinere Tierarzt-Rechnung von 200 Euro schmerzt, der andere finanziell aber besser aufgestellt ist.